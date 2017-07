Frankfurt/HamburgVolkswagen denkt Insidern zufolge über einen Verkauf des Getriebeherstellers Renk nach. Europas größter Autokonzern habe die US-Investmentbank Citi beauftragt, Optionen für das zur Maschinensparte der Lkw-Tochter MAN gehörende Unternehmen zu prüfen, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Überlegungen können in einen Verkauf münden. Citi lehnte einen Kommentar ab. MAN erklärte, man beteilige sich nicht an Spekulationen.

Über einen möglichen Verkauf von Renk, an der die MAN SE 76 Prozent der Anteile hält, wird schon länger spekuliert. Das 1873 gegründete Unternehmen mit rund 2200 Beschäftigten wies zuletzt einem Umsatz von knapp einer halben Milliarde Euro und einen Vorsteuergewinn von 65 Millionen Euro aus. Auf dieser Grundlage schätzen Experten den Firmenwert auf 600 bis 800 Millionen Euro. Insider gehen davon aus, dass Renk vor allem Finanzinvestoren wie KKR, CVC, Cinven, Carlyle oder Advent anlocken dürfte. Konkurrenten wie Timken, Rexnord oder Allison Transmission könnten sich für Teile des Unternehmens interessieren.