 Metall-Industrie steuert auf massive Warnstreiks zu

Ab dem 8. Januar sollen die Warnstreiks beginnen, erklärte die Gewerkschaft. Auf das bislang in den Tarifverhandlungen unterbreitete "schlechte Angebot der Arbeitgeber kann es nur eine Antwort geben: Warnstreiks". Die Arbeitgeber in NRW reagierten mit deutlicher Kritik: "Der Verhandlungsprozess hat gerade erst begonnen", sagte ein Sprecher. Deshalb fehle den Arbeitgebern für die angekündigte Eskalation "jegliches Verständnis". In den vergangenen Tagen hatte die Gewerkschaft bereits unter anderem für Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern Warnstreiks in Aussicht gestellt.