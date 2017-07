LondonDie neue Chefin von GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, will dem britischen Pharmakonzern zu höheren Gewinnen verhelfen. Dafür verordnet Walmsley der hauseigenen Arznei-Forschungsabteilung einen weitreichenden Umbau. So sollen Investitionen künftig verstärkt in besonders vielversprechende Bereiche wie die Bekämpfung von Atemwegs- und Infektionserkrankungen fließen, wie die Managerin am Mittwoch erklärte.

Im Fokus steht demnach auch die Forschung rund um den Aids-Erreger HIV sowie möglicherweise im Bereich Onkologie und entzündlicher Immunkrankheiten. Dagegen stellt Walmsley das Geschäft mit Medikamenten für seltene Krankheiten auf den Prüfstand und will GSK zudem aus mehr als 30 fortgeschrittenen Medikamenten-Entwicklungen herausziehen.