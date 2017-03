HeidelbergDer Baustoffkonzern Heidelberg Cement hat bei der Ausschreibung für die geplante Grenzmauer der USA zu Mexiko nicht mitgemacht. „Weil wir grundsätzlich ein Materiallieferant und kein Bauunternehmen sind, deshalb beteiligen wir uns nicht an solchen Ausschreibungen“, sagte Vorstandschef Bernd Scheifele am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Es gebe noch viele Unklarheiten um das Projekt. „Ob die Mauer kommt, wann die Mauer kommt und wie sie kommt – das schauen wir mal.“

Die Aussicht auf Investitionen von einer Billion Dollar in die marode US-Infrastruktur hat in der Baubranche für gehörigen Optimismus gesorgt. Der schweizerisch-französische Konkurrent Lafarge-Holcim, seines Zeichens Weltmarktführer vor Heidelcement, erwartet deshalb ein starkes Wachstum in den USA. Der Konzern will auch beim Bau der Mauer mitverdienen, mit der Trump illegale Einwanderung in die USA bekämpfen will. Dafür hatte Lafarge-Holcim harsche Kritik vom französischen Präsidenten Francois Holland geerntet.