Aus Unternehmenskreise heißt es dazu, der Zeitplan für den Bieterprozess sei bereits in der vergangenen Woche angepasst worden. Derzeit würden Vorstand und Aufsichtsrat im Zusammenspiel mit den Bankern die Angebote prüfen. Beide Bieterkonsortien haben ihre Angebote von 58 Euro je Stada-Aktie – was einem Kaufpreis von 3,7 Milliarden Euro entspricht – Anfang dieser Woche noch einmal bestätigt.

Der Verkauf des Grippostad-Herstellers Stada könnte sich verzögern. Ursprünglich wollten sich die beiden Private-Equity-Bieter – zum einen Advent und Permira, zum anderen Bain und Cinven – am heutigen Donnerstag sowie am Freitag mit dem Stada-Management zu Präsentationen und Arbeitsgruppen treffen. Die Termine wurden jedoch kurzfristig abgesagt – wohl auf Betreiben des Aufsichtsrats, wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten.

Die beiden bisherigen Bieterkonsortien rechnen allerdings mittlerweile mit spitzem Stift. Beide Konsortien sollen bereit sein, ihre Angebote noch einmal zu erhöhen, wenn ein finaler Einblick in die Bücher möglich ist. Viel mehr als 60 Euro je Aktie sei nicht drin, heißt es aus informierten Kreisen. Der Grund für den geringen finanziellen Spielraum: Sowohl Advent/Permira als auch Bain/Cinven wollen anscheinend noch zusätzlich einige hundert Millionen Euro ausgeben, um Stada durch Zukäufe zu stärken, etwa bei Markenprodukten oder Bio-Generika. Auch die geplante verstärkte Internationalisierung von Stada dürfte noch hohe Kosten verursachen. „Stada präsentiert sich in jedem Land anders, mit unterschiedlichen Produkten und Schwerpunkten“, sagt ein Insider. Während das Unternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt in Deutschland etwa für das Erkältungsmittel Grippostad bekannt ist, reüssiert es in England vor allem mit einem Mittel gegen Kopfläuse.