BerlinDaimler-Chef Dieter Zetsche hat CDU, CSU und SPD für die Europa-Passagen im Sondierungspapier gelobt und eine vertiefte Zusammenarbeit in der EU gefordert. „Jetzt ist die Zeit, die EU auszubauen statt zurückzufahren. Das vereinte Europa ist unsere Zukunft“, sagte Zetsche am Donnerstag in Berlin. Große Fragen wie Finanzpolitik, Energiewende bis zur Migration ließen sich nur europäisch lösen. „Wir wissen, es gibt Kräfte in Europa, die genau das Gegenteil wollen. Aber ich bin sicher: Mit kleinteiligem Denken wird man nichts Großartiges erschaffen.“ Kleinstaaterei und Protektionismus seien kein Erfolgsrezept für ein modernes Europa.