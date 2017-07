ZürichDer Schweizer Roche-Konzern drängt mit einem neuen Medikament in den lukrativen Markt zur Behandlung der Bluterkrankheit. Bei den Behörden in den USA und der Europäischen Union (EU) wurde die Zulassung der experimentellen Arznei Emicizumab zur Behandlung von Hämophilie A beantragt, wie das Unternehmen aus Basel am Montag mitteilte. Roche legte zudem die Resultate von zwei klinischen Studien der Phase III mit dem Präparat bei einem Medizinerkongress in Berlin vor.

Der rund elf Milliarden Dollar schwere Markt für Hämophilie-Medikamente ist hart umkämpft: Der britische Roche-Konkurrent Shire erwirkte bei einem Hamburger Gericht eine einstweilige Verfügung, dass Roche gewisse Angaben zu den Nebenwirkungen von Emicizumab in einer Phase-III-Studie nicht mehr verbreiten darf, wie der britische Pharmakonzern am Sonntag mitgeteilt hatte.