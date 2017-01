New YorkUnter dem Druck der Krise in der Ölindustrie hat der Branchendienstleister Halliburton seinen Verlust zum Jahresende ausgeweitet. Der US-Konzern fuhr im vierten Quartal netto ein Minus von 149 Millionen Dollar ein - mehr als fünf Mal so viel wie vor einem Jahr.

Der Umsatz brach um gut ein Fünftel auf rund vier Milliarden Dollar ein, wie der nach Schlumberger zweitgrößte Anbieter der Branche am Montag mitteilte. Nach der jüngsten Marktstabilisierung laufe das Geschäft in Nordamerika aber schon wieder besser. Der Preisanstieg des Rohstoffs mache hier die Ölgewinnung aus Schiefergestein wieder lukrativer. Das Unternehmen schrieb in der Region allein schwarze Zahlen.