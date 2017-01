BerlinWas ist eigentlich die größte Herausforderung, der sich die Energiewirtschaft in den nächsten Jahren stellen muss? Für Susanna Zapreva ist die Antwort eindeutig. „Für mich ist das zentrale Thema die Digitalisierung“, sagte die Vorstandschefin der Stadtwerke Hannover. Der Grund: „Digitalisierung greift in alle Bereiche hinein und das über alle Wertschöpfungsketten hinweg“, erklärte Zapreva auf der 24. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft in Berlin.

Egal, ob Energiekonzern, Kommunalversorger oder Newcomer: Die Antworten der heimischen Stromwirtschaft in Bezug auf die Digitalisierung ähneln sich bis ins Detail. Jeder will das Thema erkannt haben, investiert in Start-ups, tourt durchs Silicon Valley und besucht allerhand Innovations-Kongresse. In der energiewirtschaftlichen Praxis ist von dem Kulturwandel in den Köpfen allerdings kaum etwas zu erkennen. Im Gegenteil. Es lässt sich sogar sagen: Kaum eine Branche behandelt das Thema Digitalisierung so stiefmütterlich wie die heimische Energiewirtschaft.