New YorkHarley Davidson ist mit weniger Gewinn und Umsatz ins neue Jahr gestartet. Der US-Motorradbauer gewährte Händlern einen seltenen Rabatt, um den Verkauf von Modellen aus dem Jahr 2016 anzukurbeln. So fiel der Umsatz pro Fahrzeug im ersten Quartal 2017 spürbar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.