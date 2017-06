Seit 90 Jahren hat sich am Anspruch von Alno wenig geändert. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Pfullendorf steht für Qualitätsküchen made in Germany. Robust, schön und langlebig sollen die sein, „die Küche ohne Kompromisse“ war lange der Slogan.

Tatsächlich hat sich bei Alno in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel verändert – und zwar zum Schlechten. Seit 20 Jahren steckt das Unternehmen in der Krise, in den vergangenen zehn Jahren hat sich ein Verlust von 190 Millionen Euro angehäuft. Obwohl ein Restrukturierungsprogramm das nächste ablöst und die Deutschen mehr Geld in ihre Küchen stecken als je zuvor, verbrannte Alno nach den letzten veröffentlichten Zahlen operativ Geld. Dass bei dem Pfullendorfer Traditionsbetrieb der Ofen noch nicht endgültig aus ist, grenzt an ein ökonomisches Wunder.