Unzufrieden sollen die Hastors heute vor allem mit der Arbeit der langjährigen Alno-Finanzvorständin sein. Ihr habe die nötige Professionalität gefehlt, heißt es. Während ihrer Amtszeit hat sie unter anderem künftig zu erwartende mögliche Steuervorteile für Alno als Vermögenswerte bilanziert. Unternehmen können das machen, aber nur dann, wenn es realistisch ist, dass Verluste mit späteren Gewinnen verrechnet werden und das Unternehmen tatsächlich Steuern sparen kann. Dazu muss der Vorstand plausibel darlegen, dass er bald die Gewinnzone erreicht.

Im ersten Halbjahr 2015 hatte Alno so einen Ertrag von 60 Millionen Euro gebucht, das Konzernergebnis fiel bombastisch aus. Jedoch nur so lange, bis der Wirtschaftsprüfer hinsah. Zum Jahresende nahm Alno zwei Drittel wieder zurück, 20 Millionen Euro des Ertrags blieben stehen. Der Konzernverlust wurde so auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Ansonsten wäre er deutlich höher ausgefallen.