Der ehemalige SAP-Vorstandssprecher Jim Hagemann Snabe folgt auf Gerhard Cromme an der Spitze des Aufsichtsrates.

Nun ist es offiziell: Jim Hagemann Snabe wird neuer Siemens-Aufsichtsratsvorsitzender. Der Ex-SAP-Chef tritt in einem Jahr die Nachfolge von Gerhard Cromme an, der mit dann 74 Jahren in den Ruhestand geht.