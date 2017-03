Bild vergrößern In diesem Jahr will der Dax-Konzern mit höherem Absatz von Zement, Beton, Sand oder Kies den operativen Gewinn moderat steigern. dpa Bild:

Der Gewinn von Heidelberg Cement ist wegen der Übernahme von Italcementi zurückgegangen. Trotzdem will der Dax-Konzern seine Dividende erhöhen. In diesem Jahr will Heidelcement das Ergebnis wieder steigern.