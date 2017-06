FrankfurtNach einem deutlichen Gewinnanstieg im vergangenen Geschäftsjahr will Heidelberger Druckmaschinen weiter zulegen. Das Nachsteuerergebnis solle 2017/18 moderat steigen und sich auch in den Folgejahren weiter erhöhen, teilte der Maschinenbauer am Donnerstag mit. Der Umsatz solle das Vorjahresniveau von 2,5 Milliarden Euro erreichen, ab dem Geschäftsjahr 2018/19 seien aber kontinuierlich steigende Umsätze zu erwarten. Dazu soll vor allem der Ausbau des Digitalgeschäfts beitragen, 2017/18 sei das „Jahr der Wegbereitung“ dazu. Heidelberger Druck wolle sein Portfolio in wachsenden Märkten wie dem Verpackungs- und Etikettendruck, dem Digitaldruck, bei Verbrauchsmaterialien und Software erweitern – auch durch Zukäufe.

Für Heidelberger Druck soll damit eine „neue Wachstumsära“ beginnen, wie Vorstandschef Rainer Hundsdörfer ankündigte. „Heidelberg wird in den nächsten fünf Jahren wieder der wachstumsstarke und profitable Leuchtturm unserer Branche werden“, zeigte er sich optimistisch.