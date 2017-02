Eine Fusion beider Firmen mit Marken wie Philadelphia-Frischkäse, Weight Watchers, Knorr, Lipton oder Dove wäre eine der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte gewesen. Entstanden wäre ein Konzern mit einem Umsatz von gut 82 Milliarden Dollar, der nahe am Schweizer Weltmarktführer Nestle mit 89 Milliarden Dollar herangerückt wäre.

Kraft-Sprecher Mullen zufolge waren die Übernahmepläne sehr früh bekanntgeworden. Am Aktienmarkt hatte es am Freitag Gerüchte über das Vorhaben gegeben. Daraufhin war Kraft durch die britischen Übernahmeregeln zu einer Bekanntmachung gezwungen. Die britisch-niederländische Unilever hatte die Offerte des deutlich kleineren Rivalen umgehend als zu niedrig zurückgewiesen. Insider sagten zudem, es seien Bedenken aufgekommen - etwa der mögliche Widerstand der britischen Regierung und Unterschiede in den Firmenkulturen und Geschäftsmodellen. Die "Financial Times" hatte am Wochenende berichtet, Premierministerin Theresa May habe die Behörden angewiesen, zu prüfen, ob eine Übernahme britische Wirtschaftsinteressen gefährden könne.