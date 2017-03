Henkel will in den USA einen Verpackungsspezialisten übernehmen. Der Konsumgüterriese verhandele mit dem Konzern GCP Applied Technologies über den Kauf der Sparte Darex Packaging Technologies, teilte Henkel am Donnerstag mit. Für den Hersteller von Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen für Metallverpackungen sei ein verbindliches Angebot zu einem Kaufpreis von 1,05 Milliarden Dollar (rund 995 Millionen Euro) abgegeben worden. Zu den Kunden von Darex gehören demnach Produzenten von Getränke-, Lebensmittel- oder Aerosol-Dosen. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen mit 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar.