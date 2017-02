Im Rheinland ist man heute ohnehin in Feierlaune. Schließlich beginnt am heutigen Altweiber-Donnerstag die heiße Phase der Karnevalssession. Da mochte auch der Düsseldorfer Pril- und Schwarzkopf-Hersteller keine Spaßbremse sein und kündigte an, die Dividende deutlich zu erhöhen. Für das vergangene Geschäftsjahr 2016 schüttet Henkel je Vorzugsaktie 1,62 Euro (Vorjahr: 1,47 Euro) aus, je Stammaktie sind es 1,60 Euro (1,45 Euro). 2016 sei ein „sehr erfolgreiches Jahr für Henkel“ gewesen, bilanzierte Henkel-Chef Hans Van Bylen. Die starre Dividendenpolitik der Düsseldorfer war in den vergangenen Jahren stets ein großer Kritikpunkt der Aktionäre gewesen.

In Zukunft will Van Bylen aber nicht mehr nur Waschmittel, Kosmetik und Klebstoffe verkaufen. Er will die Digitalisierung nutzen, um Kunden mit Dienstleistungen für sich zu gewinnen. Das Spektrum reicht von Buchungsplattformen im Internet für Friseurtermine bis hin zu einem Wäsche-Service, der Schmutzwäsche einsammelt und sauber zurückbringt. All das will der Konzern nicht allein machen, sondern mit Partnern, die die benötigte Expertise besitzen – vom mittelständischen Reinigungsunternehmen bis zu Online-Plattformen.

150 Millionen Euro für Start-ups

Dabei hat das Traditionsunternehmen auch Start-Ups im Blick. Insgesamt will Henkel bis zu 150 Millionen Euro in einen Wagniskapital-Fonds investieren, der junge Firmen fördert. Der Konzern will sein Geschäft im Internet in den kommenden vier Jahren massiv ausbauen. Der Umsatz soll sich auf vier Milliarden Euro verdoppeln. Positive Erfahrungen hat Henkel in Asien gesammelt. In China und Korea macht das Unternehmen bereits einen großen Teil seines Umsatzes, vor allem in der Kosmetiksparte, via Internet. In reiferen Märkten wie den USA oder Deutschland steht Henkel aber noch ganz am Anfang.

Im laufenden Jahr erwartet der belgische Manager, der bis zu seiner Beförderung die Kosmetiksparte im Vorstand verantwortete, ein „weiter sehr unsicheres und volatiles Marktumfeld“. Den Umsatz will Henkel ohne Zukäufe um zwei bis vier Prozent nach oben schrauben. Bei der bereinigten Ebit-Marge legt Van Bylen die Latte nicht deutlich höher: Sie soll von 16,9 Prozent im vergangenen Jahr auf „mehr als 17,0 Prozent“ steigen. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll zwischen sieben und neun Prozent steigen.