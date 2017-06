BerlinDer deutsche Sensor- und Radartechnikhersteller Hensoldt strebt eine Umsatzverdoppelung auf rund zwei Milliarden Euro innerhalb von fünf Jahren an. Dies solle je zur Hälfte aus eigener Kraft und durch Zukäufe geschehen, sagte Vorstandschef Thomas Müller am Donnerstag in Berlin. Hensoldt ist ein Spezialist für Radar- und Sensortechnik im Militär mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. Im größten Standort Ulm arbeiten 2000 der insgesamt 4000 Mitarbeiter.

Anfang März war die Rüstungsfirma aus dem Airbus-Konzern ausgegliedert worden. Seitdem gehören 74,9 Prozent dem Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR). Dieser will Hensoldt innerhalb von fünf Jahren an die Börse bringen. Für eine Übergangszeit von maximal zwei Jahren bleibt Airbus mit 25,1 Prozent an Hensoldt beteiligt.