Das bestätigten HDB und Hochtief gegenüber der WirtschaftsWoche. Der von der spanischen Muttergesellschaft ACS geführte Essener Konzern kündigt damit auch die Tarifbindung des Unternehmens auf. Im August 2016 war bekannt geworden, dass das HDB-Gründungsmitglied den 1948 entstandenen Verband verlassen will. Der HDB und die Gewerkschaft IG Bau hatten seitdem vergebens versucht, Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes vom Austritt abzubringen.

Betroffen von dem im Unternehmen „Hoxit“ genannten Schritt sind rund 3600 Hochtief-Mitarbeiter in Deutschland. Die IG Bau kündigt nun an, sie wolle „einen Haustarifvertrag aber nur abschließen, wenn er für Mitarbeiter keinerlei Verschlechterungen, sondern Verbesserungen bedeutet“. Hochtief hingegen will durch die „neue Unabhängigkeit unsere Arbeitsverträge künftig speziell auf die Bedürfnisse unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter“ zuschneiden.