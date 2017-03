Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes hat seine Medienprofis und sich selbst in eine missliche Lage gebracht. "Wir sind offen für alles", antwortete Fernandez bei der Bilanzpressekonferenz am 28. Februar auf die Journalisten-Frage, ob sich Hochtief um Aufträge beim Bau von Trumps Mauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenze bewerben wolle.

Dieselbe Frage der WirtschaftsWoche hatten die Hochtief-Kommunikationschefs noch am 1. Februar für totalen Unsinn gehalten und mit Hohn und Spott beantwortet: „Schauen Sie sich bitte einmal die Website unserer US-Hochbautochter Turner an“, mailte der Pressesprecher süffisant: „Wenn Sie da eine Kompetenz für Mauerbau im Sinne von Trumps Mexiko-Plänen entdecken, lassen Sie es mich gerne wissen.“ Und dann nochmal grundsätzlich: „Schlagzeilen zu diesem Thema haben andere Manager ja schon produziert. Wir möchten dazu durch welche Äußerung auch immer nicht beitragen.“ Sollte heißen: Unser Chef ist nicht so naiv wie HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele. Der hatte sich im November ganz begeistert über die Mauerbau-Optionen geäußert. Das Grenzwerk werde ja sicher "nicht aus Holz gebaut, sondern aus Zement", meinte Scheifele damals - und musste sich im medialen Shitstorm Hinweise über die Kompetenz der Deutschen beim Thema Mauerbau gefallen lassen.