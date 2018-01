Nach einem starken Geschäftsjahr 2017 sieht sich die deutsche Elektroindustrie weiter auf Rekordkurs. Man erwarte, dass in diesem Jahr die Produktion um weitere drei Prozent bereinigt um Preiseffekte wachsen werde, sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Klaus Mittelbach, am Mittwoch in Frankfurt. Der Umsatz soll in ähnlicher Dimension auf rund 196 Milliarden Euro klettern.

Im vergangenen Jahr haben die Erlöse der deutschen Schlüsselbranche erstmals das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 übertroffen. Der ZVEI geht auf der Grundlage von Zahlen bis einschließlich November von 190 Milliarden Euro aus, rund 8 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2007.