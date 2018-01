Nach dem weiteren Rückzug von Bayer steigen für den Kunststoff-Konzern Covestro die Chancen auf einen Aufstieg in das Börsenbarometer Dax. Der Leverkusener Pharma- und Chemiekonzern verkaufte in der Nacht zum Donnerstag Covestro-Aktien für 1,8 Milliarden Euro an große Investoren und reduzierte damit seine direkte Beteiligung auf 14,2 von 24,6 Prozent. Index-Experten gehen davon aus, dass Covestro die besten Chancen hat, bei der Überprüfung der Börsenindizes im September in den Dax aufzurücken. Der 2015 an die Börse gebrachte Konzern dürfte dann ProSiebenSat.1 aus der ersten Börsenliga verdrängen. Das Fernseh-Unternehmen hat noch einen Börsenwert von 6,6 Milliarden Euro, Covestro kommt auf gut 17 Milliarden.

Covestro habe Deutsche Wohnen mit der Platzierung als Top-Aufstiegskandidat in den Dax abgelöst, schrieb LBBW-Index-Experte Uwe Streich. Schon in der Januar-Rangliste habe die ehemalige Bayer-Tochter nach dem Börsenumsatz (Platz 30) und der Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Platz 28) die Kriterien für einen Aufstieg erfüllt.