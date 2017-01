BerlinSelbst in der modernsten Schadstoffklasse Euro 6 blasen viele Diesel-Pkw deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) aus dem Auspuff als neue Lastwagen oder Busse. Zu diesem Ergebnis kommen Umweltwissenschaftler des Forscherverbunds ICCT (International Council on Clean Transportation) in einer aktuellen Untersuchung.

Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse stoßen demnach im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer aus, teilte das ICCT am Freitag mit. Bei Lastern und Bussen sei es mit 210 Milligramm weniger als die Hälfte. Messe man den Schadstoffausstoß am Spritverbrauch, seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch.