TokioHonda plant eine Gemeinschaftsfirma mit einem zum Technologiekonzern Hitachi gehörenden Automobil-Zulieferer. Geplant sei, zusammen Motoren für Elektrofahrzeuge zu produzieren, teilten die beiden japanischen Unternehmen am Dienstag mit. Weil die Herstellung dieser Motoren teuer sei, wolle Honda größere Stückzahlen produzieren, sagte Firmenchef Takahiro Hachigo. Analysten rechnen mit weiteren Partnerschaften in der Branche, um die hohen Entwicklungskosten für E-Autos im Rahmen zu halten.

Das neue Unternehmen soll im Juli an den Start gehen und zu 51 Prozent Hitachi Automotive Systems gehören. Die Motoren seien sowohl in Hybrid-Fahrzeugen als auch in reinen Elektroautos einsetzbar.