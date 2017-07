SeoulHyundai bekommt seine Schwierigkeiten in China nicht in den Griff. Weiter rückläufige Verkaufszahlen in der Volksrepublik trugen maßgeblich dazu bei, dass sich der Nettogewinn des südkoreanischen Autobauers im zweiten Vierteljahr auf umgerechnet rund 626 Millionen Euro (817 Milliarden Won) halbierte. Das teilte Hyundai am Mittwoch mit. Der Konzern legte damit bereits das 14. Quartal in Folge beim Gewinn den Rückwärtsgang ein.

In China hat Hyundai vor allem mit Image-Problemen zu kämpfen. So ächzt der VW-Konkurrent auf seinem größten Markt weiter unter den Folgen von Boykottaufrufen gegen südkoreanische Marken, mit denen die Pekinger Führung auf die Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea reagierte.