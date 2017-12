Die Gewerkschaft will am Stahlgipfel der NRW-Landesregierung nicht teilnehmen.

DüsseldorfDie IG Metall will dem Stahlgipfel der nordrhein-westfälischen Landesregierung am kommenden Montag fernbleiben. Grund sei das mangelnde Engagement der Landesregierung angesichts der geplanten Stellenstreichungen in der Branche und der umstrittenen Stahlfusion von Thyssen-Krupp und Tata Steel, sagte ein Gewerkschaftssprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet.