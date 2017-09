Große Möbelhäuser wie Ikea wollen in Deutschland weiter expandieren. Die Suche nach neuen Grundstücken kann alles andere als einfach sein - das hat auch mit Geschirr, Teelichtern und Geschenkartikeln zu tun.

Wer in manchen Ecken Deutschlands die Zeitung aufschlägt, dem fallen sie regelmäßig entgegen: Prospekte von großen Möbelhäusern, die mit neuen Trends oder Rabatten werben. Auch der Ikea-Katalog landet derzeit - wie im Spätsommer üblich - in den Briefkästen der Republik. Der Umsatz im Möbelhandel hat im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 33,7 Milliarden Euro zugelegt, wie der Branchenverband BVDM berichtet. Mehrere Unternehmen wollen expandieren, müssen dafür aber erstmal Grundstücke finden. Das kann Jahre dauern. Der schwedische Konzern Ikea zum Beispiel, der im Vergleich zu anderen Häusern in Deutschland den größten Umsatz macht, plant mehrere neue Möbelhäuser. Die Filialzahl soll auf lange Sicht von 52 auf deutschlandweit 70 steigen. Fünf davon sind bereits konkret neu geplant - an diesem Donnerstag öffnet ein Einrichtungshaus in Magdeburg, das erste in Sachsen-Anhalt. Bisher sind die Kunden bis in die Nachbarbundesländer gefahren.

Anzeige

Man habe zehn Jahre lang nach einem Grundstück in Magdeburg gesucht, sagte Ikea-Sprecherin Chantal Gilsdorf. Drei Kriterien seien wichtig: Die Verkehrsanbindung, rechtliche Vorgaben und die Grundstücksgröße. Für ein neues Möbelhaus braucht das Unternehmen 60.000 bis 80.000 Quadratmeter Platz. Das entspricht in etwa zehn Fußballfeldern. Schnell erreichbar sollen die Gelände auch sein, im Idealfall in höchstens 20 bis 40 Minuten Fahrzeit.

Handel : Wenn Ikea eine Kreditkarte anbietet Immer mehr Händler locken Kunden mit eigenen Kreditkarten. Um die Karten attraktiver zu machen, gewähren sie besondere Rabatte. Verbraucherschützer raten von der Nutzung ab – aus einem einfachen Grund.

Nicht nur die Schweden, auch andere sind auf Expansionskurs: Die XXXLutz-Gruppe aus Österreich will die Zahl der Mömax-Häuser in Deutschland in den nächsten drei Jahren von derzeit 34 um 12 weitere steigern. Zu den 39 XXXL-Einrichtungshäusern sollen zudem mindestens fünf weitere hinzukommen, wie ein Sprecher sagt. Möbel Höffner eröffnete etwa 2016 ein neues Haus in Berlin, will sich zur weiteren Strategie aber nicht äußern. Der Möbelhändler Roller schreibt online: „Wir suchen bundesweit Verkaufsflächen“. In einigen Großstädten und Ballungsgebieten wie dem Rhein-Main-Gebiet gebe es zwischen Möbelhäusern einen ausgeprägten Wettbewerb, sagt André Kunz, Geschäftsführer des Handelsverbands Möbel und Küchen (BVDM). „Das ist ja ein offenes Geheimnis.“ Natürlich seien die Unternehmen immer auch auf der Suche nach Grundstücken. Es habe durchaus Situationen gegeben, in denen sich Händler die „Sahneschnittchen“ vor der Nase weggenommen hätten. Denn die Möbelriesen brauchen nicht nur große Flächen mit kaufwilligen Menschen in der Nachbarschaft, sie müssen ihre Häuser auch genehmigt bekommen. Speziell am Stadtrand gebe es für Neubauten auf der grünen Wiese bestimmte Auflagen, erklärt Michael Reink vom Handelsverband HDE. Große Möbelhäuser dürften dort oft nicht auf unbegrenzter Fläche Waren wie Geschirr, Bettwäsche oder Dekorationen verkaufen. „Teelichtsortiment“, nennt das Kunz vom BVDM.

Die Idee dahinter: Viele Kommunen wollen ihre Innenstädte schützen. Läden, die wichtige Dinge zur Versorgung der Menschen anbieten, sollen zentral liegen. Das ist einfacher, wenn sich alle in der Mitte treffen und Händler sich nicht an den Stadträndern verteilen. Eine „optimale Versorgung“ erreiche man mit der Innenstadt, die von allen gut erreichbar sei, erklärt Reink. Daher gebe es in den Bundesländern, manchmal auch von Kommune zu Kommune abweichende Regeln: Welche Gegenstände gelten als innenstadtrelevant - und dürfen nur begrenzt in Außengebieten verkauft werden? Dekorationen, Koch-Utensilien und Co. sind für viele Möbelhäuser eine wichtige Umsatzquelle. Das merkt man schon, wenn man bei Ikea durch bestimmte Abteilungen wandert. „Da werden für die Möbelhändler wichtige Umsätze erwirtschaftet“, sagt Reink. Auch Sebastian Deppe von der Handelsberatung BBE sagt, die Vorgaben schränkten die Standortwahl natürlich ein: „Es muss von Fall zu Fall mit Gutachten geklärt werden, wie stark ein neuer großer Händler in Randgebieten insbesondere die Geschäfte in den Innenstädten negativ beeinflusst.“

Ikea : Ab Mitte 30 ist Schluss mit Selberschrauben Wer Mitte 30 ist, hat nun wirklich keine Lust mehr auf den Einkauf bei Ikea, besagt eine amerikanische Umfrage. In Deutschland sieht das etwas anders aus.

„Genehmigungen sind heute eine große Herausforderung“, sagt Deppe. Besonders streng seien die Vorgaben etwa im Raum Stuttgart. Bis heute gibt es dort im Stadtgebiet zum Beispiel keinen Ikea - dafür im benachbarten Sindelfingen. Zum einen seien genehmigungsrechtliche Vorgaben der Grund, zum anderen die Grundstücksfrage, erklärte Ikea-Sprecherin Gilsdorf.