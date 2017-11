Paris/DüsseldorfVorwürfe aus dem Lager des Opel-Käufers PSA Peugeot Citroen im Zusammenhang mit der Übernahme lasten auf dem früheren Eigner General Motors. Aktien des US-Riesen standen am Donnerstag erneut unter Druck und büßten im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street ein halbes Prozent ein, nachdem sie bereits am Vortag fast drei Prozent abgestürzt waren.



Mehrere Insider hatten Reuters gesagt, PSA wolle von GM ungefähr die Hälfte des Kaufpreises für Opel - insgesamt 1,3 Milliarden Euro - zurückfordern. Hintergrund sei, dass GM die Opel-Flotte in den Verkaufsgesprächen mit Blick auf künftige CO2-Ziele sauberer dargestellt habe, als sie wirklich sei. Das könne angesichts der strengen Grenzwerte in der EU zu hohen Strafen führen. Den Informationen zufolge haben beide Konzerne über das Thema gesprochen, rechtliche Schritte könnten folgen. GM hält sich im Moment bedeckt zu den Vorwürfen. Ein Sprecher sagte, dem Konzern seien keine von PSA vorgelegten Forderungen hinsichtlich künftiger CO2-Ziele Opels bekannt. Die Franzosen hätten Opel vor der Übernahme auch mit Hilfe von Anwälten und Experten geprüft. GM habe dabei umfassende Informationen zur Verfügung gestellt.