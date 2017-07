Der in den USA inhaftierte Volkswagen-Manager Oliver S. will sich im Abgas-Skandal schuldig bekennen. Das teilte ein Sprecher des Bundesgerichtes in Detroit am Dienstag mit.

S. wurde im Zuge der Ermittlungen gegen Software-Manipulationen von Diesel-Autos des VW-Konzerns festgenommen. Der Manager wird wegen Verschwörung und Verletzungen des Clean Air Act, dem US-Umweltgesetz, angeklagt.