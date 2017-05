St. PetersburgDer Industriegase-Konzern Linde weitet sein Engagement in Russland aus. Zusammen mit dem russischen Unternehmen Power Machines gründeten die Münchener ein Gemeinschaftsunternehmen, das Ausrüstung für Gasverarbeitungsanlagen in Russland liefert, wie Power Machines am Mittwoch mitteilte.