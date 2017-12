FrankreichSiemens soll zwei Gaskraftwerke in Libyen bauen. Der Münchner Industriekonzern habe mit dem staatlichen Versorger GECOL eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte ein Siemens-Sprecher am Donnerstag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Das Unternehmen hatte im November mitgeteilt, in den nächsten Jahren weltweit fast 7000 Arbeitsplätze im Geschäft mit Turbinen, Generatoren und großen Elektromotoren streichen, davon die Hälfte in Deutschland.