Das Leben hier ist gedämpft in diesen Tagen. Und das liegt nicht nur an den 15 Zentimetern Neuschnee, die gerade in Arnbruck gefallen sind. Die kleine Gemeinde, tief im bayerischen Wald, gelegen ganz im äußersten Zipfel der Republik, ist ohnehin weit weg von allem: von dem großen politischen Theater in Berlin und München, von der sich immer schneller drehenden Weltwirtschaft, auch von den schlechten Nachrichten ihres berühmtesten Einwohners, Joe Kaeser, seines Zeichens Siemens-Chef und derzeit in der Kritik, weil er den Industriekonzern großartig umbauen und fast 7000 Jobs streichen will.

Im 2000-Einwohner-Dorf Arnbruck kommt davon wenig an, noch weniger im Ortsteil Sindorf, wo Kaeser mit seiner Familie wohnt. Hier, gesäumt von schneebedeckten Wiesen und umrundet von tiefdunklen Wäldern, wurde der Siemens-Chef 1957 als Josef Käser geboren. Ein Name, den er erst in den USA ablegen wird.