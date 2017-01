New YorkDer US-Pharmakonzern Johnson & Johnson kommt bei einem Skandal um fehlerhafte Hüftimplantate mit einer deutlich geringeren Strafe davon. Ein Bundesgericht in Texas halbierte nahezu die ursprüngliche Milliardenbuße, die das Unternehmen und seine Tochterfirma DePuy Orthopaedics an sechs Kläger zahlen muss. Es gebe Zweifel, ob die Höhe der Strafe verhältnismäßig sei, begründete Richter Ed Kinkeade die Entscheidung.

Im Dezember war Johnson & Johnson zu einer Zahlung von über einer Milliarde Dollar verdonnert worden. Diese wurde nun um 500 Millionen Dollar verringert. An dem Urteil, dass die Hüftimplantate fehlerhaft waren, rüttelte der Richter nicht.