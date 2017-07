 Osram und Continental planen Zusammenarbeit

Wie das Blatt in seiner Freitagsaushabe berichtet, will Osram Teile seines Geschäfts mit Automobilbeleuchtung in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen, Continental die elektronische Steuerung. Das neue Unternehmen soll intelligente und digitale Lichtlösungen für die Autoindustrie entwickeln, ein Geschäft, das mit zweistelligen Raten wächst.

Das Joint Venture zwischen Osram und Continental soll Anfang kommenden Jahres starten und nach den Planungen beider Unternehmen deutlich schneller wachsen als der entsprechende Markt. Beide Unternehmen bringen Aktivitäten mit einem Umsatzvolumen zwischen 200 und 300 Millionen Euro in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Das Joint Venture soll zunächst rund 1500 Mitarbeiter beschäftigen.