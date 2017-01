ZürichDer US-Konzern Johnson & Johnson will das Schweizer Biotechnologieunternehmen Actelion für 30 Milliarden Dollar übernehmen. Der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey will für den Hersteller von Lungenmedikamenten aus Allschwil bei Basel 280 Franken in bar je Aktie auf den Tisch legen, wie die beiden Firmen am Donnerstag mitteilten. Die Offerte entspricht einer Prämie von 23 Prozent im Vergleich zum letzten Börsenkurs.

Actelion stand seit kurz vor Weihnachten in „exklusiven“ Gesprächen mit dem US-Gesundheitskonzern, nachdem zuvor eine erste Verhandlungsrunde gescheitert war.