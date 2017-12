Berlin

Der US-Konzern Lockheed Martin rechnet sich weiter Chancen auf den Verkauf seines Tarnkappen-Kampfflugzeugs F-35 an die Bundeswehr aus, obwohl das Verteidigungsministerium primär den Eurofighter als Nachfolger für die Tornado-Kampfjets prüfen will. „Wir erwarten einen offenen und fairen Wettbewerb“, erklärte Lockheed-Sprecher Eric Schnaible. „Wir sind zuversichtlich, dass die F-35 aktuell die beste Wahl für die Luftwaffen der Nato und für eine glaubwürdige Abschreckung in Zukunft ist.“ Auch beim US-Militär wurde darauf verwiesen, dass der Auswahlprozess gerade erst begonnen habe. "Die USA sind zuversichtlich, dass es US-Flugzeuge gibt, die im Wettbewerb bestehen können", hieß es.

Die US-Regierung, die den Verkauf jeglicher US-Kampfjets an Deutschland genehmigen muss, hat bis Ende März Zeit, um auf die Anfrage der Bundeswehr zu näheren Informationen über die F-35 sowie die beiden Boeing-Jets F-15 und F-18 zu antworten. Sie ist rechtlich dazu verpflichtet, alle amerikanischen Anbieter bei solchen Geschäften in gleicher Weise zu vertreten. Von Boeing war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.