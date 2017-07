Amerikanische Anwälte müssen schnell sein, das gehört zum Geschäft. Noch am selben Tag, an dem in den USA der Diesel-Skandal bekannt wurde, reichte der kalifornische Anwalt Steve Berman eine Sammelklage gegen Volkswagen ein und war damit der erste von Hunderten, die folgten. Auch jetzt, nach den Kartell-Vorwürfen gegen die deutschen Hersteller, werden die Anwälte aktiv.

Die New Yorker Kanzlei Robins Kaplan verklagte die Autobauer am Dienstag vor einem Gericht im Bundesstaat New Jersey. Das 67 Seiten starke Dokument bezieht sich im Wesentlichen auf den Bericht des Magazins „Der Spiegel“, der die Vorwürfe nur wenige Tage zuvor ans Licht brachte. Auch in Kanada wurde am Freitag die erste Sammelklage eingereicht. Sie fordert von den Autobauern Schadenersatzzahlungen in Höhe von rund 750 Millionen Euro.