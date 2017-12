FrankfurtBayer will nach positiven Studienergebnissen sein wichtigstes Medikament für neue Behandlungsfelder in den USA auf dem Markt bringen. Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragte der Entwicklungspartner Janssen die Zulassung des Gerinnungshemmer Xarelto zum Einsatz bei koronarer und peripherer arterieller Verschlusskrankheit, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Grundlage für den Antrag ist eine Studie, bei der das Mittel bei den Patienten das kombinierte Risiko für Schlaganfälle, kardiovaskuläre Todesfälle und Herzinfarkte um 24 Prozent senkte. Sollten die Behörden grünes Licht geben, winken zusätzliche hohe Umsätze mit dem Mittel, denn nach Schätzungen von Bayer kommt die getestete Kombinationsbehandlung mit Aspirin weltweit für 30 Millionen Menschen in Frage.