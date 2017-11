FrankfurtDer politische Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens wirkt sich auf das Geschäft des deutschen Arzneimittelherstellers Stada aus. Es gebe Boykottaktionen von Apothekern außerhalb Kataloniens gegen Produkte von Anbietern, die – wie Stada – ihren Sitz innerhalb der Region im Norden des Landes hätten, sagte Vorstandschef Claudio Albrecht am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalsbilanz. „Darunter leiden wir im Moment.“ Sein Unternehmen arbeite aber bereits an Gegenmaßnahmen. Diese könnten sein, „nach Madrid überzusiedeln“. Stada hat seine spanische Zentrale in der katalanischen Regionalhauptstadt Barcelona.

Das Unternehmen warnte, dass sich die politischen Turbulenzen nach dem jüngsten Unabhängigkeitsvotum negativ auf den Stada-Umsatz in Spanien auswirken könnten. Im Geschäft mit Nachahmerprodukten (Generika) steht Spanien bei Stada auf Platz fünf der umsatzstärksten Länder. Im abgelaufenen dritten Quartal von Juli bis September steigerte das Unternehmen seinen Umsatz mit Generika dort noch um zwei Prozent auf 26,9 Millionen Euro.