 Ceramtec für 2,6 Milliarden Euro verkauft

Der schwäbische Industriekeramik-Hersteller Ceramtec gehört bald dem nächsten Finanzinvestor. Die Beteiligungsgesellschaft BC Partners setzte sich im Bieterwettstreit um das Unternehmen aus Plochingen bei Stuttgart durch, wie der bisherige Eigentümer Cinven am Mittwoch mitteilte. Es ist eine der größten Übernahmen durch Finanzinvestoren in Deutschland in diesem Jahr: BC Partners legt zusammen mit zwei kanadischen Pensionskassen knapp 2,6 Milliarden Euro für Ceramtec auf den Tisch - einschließlich rund einer Milliarde Euro an Schulden, wie zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Cinven hatte vor vier Jahren 1,5 Milliarden Euro an den US-Konzern Rockwood gezahlt. "Ceramtec war für Cinven ein äußerst erfolgreiches Investment", sagte Partner Bruno Schick. Noch vor zwei Jahren hatte Cinven vergeblich versucht, Ceramtec an die Börse zu bringen. Diesmal fand sich binnen weniger Wochen ein Käufer. Der neue Eigentümer ist trotz der Preissteigerung zuversichtlich, dass sich das Investment auszahlen wird: "Wir sehen bei Ceramtec ein großes Potenzial für nachhaltiges profitables Wachstum, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen", sagte Managing Partner Stefan Zuschke. Bereits Cinven hatte zwei Unternehmen hinzugekauft. Als Co-Investoren sind das Public Sector Pension Investment Board und der Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) mit an Bord.