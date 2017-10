Die Investitionszurückhaltung und Verzögerungen bei der Projektvergabe durch Kunden seien Ursache der schwachen Entwicklung. Daher kassierte der Vorstand seine Jahresziele und sorgte damit für einen Kursrutsch. In der Spitze rauschten die MDax-Titel um 11,2 Prozent auf 68,32 Euro und rissen auch die Papiere des Wettbewerbers Jungheinrich mit, der zeitweise um 5,2 Prozent niedriger notierte.

DüsseldorfAusgerechnet die neue Logistiktochter Dematic sorgt beim Gabelstapler-Hersteller Kion für Enttäuschung. Der Auftragseingang des Bereichs Supply Chain Solutions, der im Wesentlichen die Geschäfte mit Förder- und Lagersystemen sowie Sortieranlagen umfasst, sei in den ersten neun Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Kion peilt 2017 nun Erlöse zwischen 7,4 und 7,7 Milliarden Euro an statt 7,5 bis 7,95 Milliarden. Beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit) werden 715 bis 765 Millionen Euro angestrebt statt 740 bis 800 Millionen. Im Vorjahr hatte Kion die ehemalige Linde-Tochter Dematic für 1,85 Milliarden Euro übernommen und ab November in die Bilanz einbezogen. So markierte der Konzern 2016 Rekordwerte: Der Umsatz erreichte 5,6 Milliarden Euro, das Ebit 537,3 Millionen Euro.