FrankfurtGute Geschäfte in Europa und China haben dem Gabelstapler-Hersteller Kion 2016 einen Rekordumsatz von fast 5,6 Milliarden Euro beschert. Das Plus von 9,6 Prozent ging aber auch auf den im vergangenen Jahr übernommenen Anlagen- und Maschinenbauer Dematic zurück, der für zwei Monate in die Bilanz einbezogen wurde. Ohne die neue Tochter wäre der Zuwachs mit 3,9 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro hinter der Wachstumsrate des Vorjahres von neun Prozent zurückgeblieben.

Die Integration der neuen Sparte komme gut voran und sei die zentrale Aufgabe für 2017, erklärte Konzernchef Gordon Riske am Donnerstag. Mit Dematic sieht er sein Unternehmen vor einer neuen Ära als Komplettanbieter von Lager- und Transportsystemen für die Logistikbranche.