BangaloreDer US-Metallkonzern Arconic hat zwei Drittel seines 19,9-prozentigen Anteils an Alcoa für rund 890 Millionen Dollar verkauft. Die Einnahmen sollten dazu dienen, das Barguthaben von Arconic aufzustocken, Schulden abzubauen oder Aktien zurückzukaufen, teilte das vom früheren Siemens-Chef Klaus Kleinfeld geführte Unternehmen am Mittwoch mit. Kleinfeld steht unter Druck, weil der Hedgefonds Elliott Management auf eine Ablösung des Konzernchefs dringt.

Arconic-Aktien lagen am Mittwoch in New York 0,7 Prozent im Minus. Seit Elliott Ende Januar einen Chefwechsel forderte, ist der Kurs um 30 Prozent gestiegen.