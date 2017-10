Prominente Personalie für ein Milliarden-Projekt in Saudi-Arabien: Der geschasste Arconic-CEO und ehemalige Siemenschef Klaus Kleinfeld soll Chef des Stadtbau-Projekts „Neom“ in Saudi Arabien werden. Das teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte am Dienstag bei einem Konferenz in Riad angekündigt, für mehr als 500 Milliarden Dollar (425 Milliarden Euro) eine futuristische Megastadt am Roten Meer bauen zu wollen. „Neom“