DüsseldorfDer Stahlhändler Klöckner & Co verliert an Schwung. Nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr erwartet KlöCo für das dritte Quartal ein niedrigeres operatives Ergebnis als in den Vorquartalen. Grund sei ein „zuletzt weniger günstiges Preisumfeld“ beim Stahl. In den ersten sechs Monaten erhöhte sich das Betriebsergebnis (Ebitda) um mehr als 58 Prozent auf 140 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um fast zwölf Prozent auf 3,2 Milliarden.