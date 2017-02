Bild vergrößern Walzen von Druckmaschinen werden in einer Montagehalle des Druckmaschinenherstellers Koenig und Bauer in Würzburg bearbeitet. dpa Bild:

2015 schaffte es Koenig & Bauer zurück in die Gewinnzone. Nun konnte der Maschinenbauer den Umsatz weiter steigen. Er stieg von 1,025 Milliarden in 2015 auf 1,167 Milliarden in 2016.