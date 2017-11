Bild vergrößern Der Autobauer will sich mehr Kompetenz in puncto Batteriezellen aneignen. Bild: AP

Derzeit kauft BMW seine Batteriezellen in Asien ein, um sie in den eigenen Werken zu Batteriepaketen zusammenzubauen. Mit einem neuen Kompetenzzentrum in München will sich der Autobauer mehr eigenes Know-how aneignen.