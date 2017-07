TokioDer japanische Büroausrüster Konica Minolta will mit einer bis zu einer Milliarde Dollar schweren Übernahme in der Medizintechnikbranche expandieren. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag den Kauf des US-Diagnostikspezialisten Ambry Genetics an. Es zahle zunächst 800 Millionen Dollar in bar. Weitere 200 Millionen würden fällig bei Erreichen bestimmter Finanzziele. Mit der größten Übernahme in seiner Firmengeschichte will Konica zu einem führenden Anbieter von Diagnosetechnik für genetische und biochemische Untersuchungen von vererbbaren Krebsrisiken werden.