BremenIm Zusammenhang mit Korruption und Bestechung bei Waffengeschäften muss der Bremer Rüstungskonzern Atlas Elektronik rund 48 Millionen Euro an die Staatskasse der Hansestadt zahlen. Mit dem von der Staatsanwaltschaft verfügten Betrag werde der Gewinn abgeschöpft, den das Unternehmen als Begünstigter aus diesen Projekten erlangt habe, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im Gegenzug werden die Ermittlungen gegen das Unternehmen wegen Verdachts der Bestechung und Korruption eingestellt. Eine Geldbuße wurde nicht verhängt.

Die Staatsanwaltschaft hatte seit 2013 gegen Atlas Elektronik wegen Verdachts von Provisionszahlungen an ausländische Amtsträger für Rüstungsgeschäfte ermittelt. So sollen bei dem Verkauf von Sonarsystemen für U-Boote rechtswidrig Zuwendungen an Griechen geflossen sein. Auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von Torpedos an die peruanische Marine hat es laut Staatsanwaltschaft illegale Zuwendungen von einem Vermittler von Atlas Elektronik gegeben.